Lutto a Savona per la scomparsa all'età di 91 anni di Carlo Aureli, avvocato con una grande passione per l'alpinismo.

Ieri, nella Parrocchia di San Pietro in via Untoria, si sono svolti i funerali. Persona molto conosciuta in città, lo scorso 15 maggio era stato premiato dalla sezione CAI monregalese per la sua attività esplorativa nelle Alpi Liguri.