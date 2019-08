I sistemi di fissaggio per i seggiolini auto: quali sono

Quando si parla di seggiolini per auto è necessario parlare anche di sistemi di fissaggio. Il seggiolino per auto è pressoché inutile se non ti preoccupi anche di come va fissato al sedile dell’automobile. Il sistema di fissaggio del seggiolino per il trasporto del bimbo va scelto anche in base alla tipologia di automobile che hai.

Quando cerchi il seggiolino per portare a bordo tuo figlio, poni la tua attenzione anche al sistema di fissaggio che può essere diverso da modello a modello. Quando esamini i diversi prodotti, assicurati anche di verificare il sistema di fissaggio. Di seguito, trovi un elenco dettagliato di tutte le tipologie di fissaggio presenti sul mercato per orientarti meglio nella scelta.

Il migliore di tutti: il sistema Isofix

Il sistema in assoluto migliore e più sicuro per fissare il seggiolino dell’automobile si chiama Isofix. Questo sistema è presente sulle automobili più recenti quindi se hai un’auto un po’ datata, difficilmente potrai acquistare un seggiolino auto con sistema Isofix.

In pratica, si tratta di anelli presenti sul sedile a cui agganciare il seggiolino stesso e assicurare una tenuta super salda. Di solito, questi seggiolini hanno anche un sistema anti ribaltamento.

Una soluzione ibrida: il sistema Isofix Semi-Universal

Si parla di sistema Isofix Semi-Universal per indicare un fissaggio che avviene tramite i ganci connettori Isofix con in più un punto di ancoraggio. Si chiama in gergo piede di supporto che mantiene il seggiolino nella corretta posizione anche in caso di incidenti.

Ricorda di scegliere sempre e solo seggiolini per auto omologati e testati, cioè sottoposti a crash test che ne verificano i sistemi di sicurezza.

Con sistemi aggiuntivi: il sistema Semi-Universal

Un seggiolino per trasportare i neonati e i bambini più grandi con sistema Semi-Universal significa che va agganciato al sedile sia con le cinture si di sicurezza che con supporti supplementari conformi.

In questo caso, è fondamentale controllare la compatibilità del seggiolino con la tua automobile. Di solito, anche questi seggiolini hanno un piede di supporto per impedire il ribaltamento.

Solo con le cinture di sicurezza: il sistema Universal

Un seggiolino caratterizzato dal sistema universale può essere installato su tutti i veicoli. Se la tua automobile non è recente, dovresti orientarti verso questa categoria. Il seggiolino va fissato al sedile utilizzando le cinture di sicurezza dell’automobile.

Tutti questi seggiolini soddisfano le norme di sicurezza ECE R14 e R16. Prenditi un po’ di tempo per eseguire il fissaggio correttamente ed evita di spostare il seggiolino perché dovresti ripetere da capo il processo, rischiando di farlo in fretta e in modo errato e quindi mettendo la sicurezza di tuo figlio a rischio.

Solo per una certa automobile: il sistema dedicato a un Veicolo Specifico

Quando il seggiolino ha la dicitura “Veicolo Specifico” significa che può essere installato solo sul certo tipo di automobili. Risulta quindi essenziale verificare la compatibilità tra il seggiolino per bambini e l’automobile. Puoi anche rivolgerti al rivenditore di auto per avere ulteriori informazioni e trovare il prodotto giusto.