Casanova Lerrone, riapre il Brocantage all'antico frantoio di Marmoreo

Domenica 22 settembre dalle ore 10 alle 18, il vecchio Frantoio di Marmoreo, nella frazione di Casanova Lerrone, riapre i battenti con una nuova interessante iniziativa, il Brocantage all’antico frantoio, mercatino di brocantage, pulci e altre cose carine, organizzato dall’Associazione ETRA – Marmoreo Comunità Creativa.

Tra i venditori non solo mercanti ma anche tutti coloro che vogliono svuotare le proprie cantine incontrando appassionati di vecchi oggetti, arredamento, libri, biancheria e molto di più, insomma un vero e proprio vide grenier.

Con l’occasione sarà possibile visitare il vecchio frantoio e la mostra allestita al suo interno Arte in Campagna, che ha inaugurato il 10 Agosto l’ottava edizione e resta aperta per questa giornata speciale. Sarà inoltre possibile degustare prodotti locali. Una domenica di fine estate alternativa in un luogo suggestivo immerso nella natura.