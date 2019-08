Torna "Viaggiando nel centro storico di Albisola Capo"

Terza edizione della manifestazione Viaggiando nel centro storico di Albisola Capo, a cura del Consorzio Promotur con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore, la partecipazione di L'Ostrica, Sacanò Bags, Vigevanese, Prima Immagine, Arabesque e il sostegno di tanti commercianti albisolesi.

L'evento, che si svolgerà in via Colombo dalle ore 20.30 di venerdì 23 agosto, è dedicato al tema del viaggio e prevede un'esposizione di auto e foto lungo il suggestivo centro storico di Capo. Saranno presenti alcuni modelli di Maggiolino Volkswagen, l'automobile tedesca più conosciuta al mondo, che detiene attualmente il record di vettura più longeva, essendo stata prodotta ininterrottamente per sessantacinque anni. Simbolo del miracolo economico tedesco degli anni '50 e '60 è, nell'immaginario collettivo, l'auto del viaggio ed oggi culto per i collezionisti. Discorso analogo per la Fiat 500 (con il gruppo Senza Sprescia di Savona) molto di più di una macchina, icona delle auto nazionali, vettura che ha motorizzato l'Italia e fatto sognare generazioni di italiani. Le auto saranno accompagnate da foto di viaggio a cura di Pietro Cocco e Giancarlo Silvestrini.

La grande novità di questa edizione saranno gli eventi collaterali: una sfilata di moda lungo via Colombo con gli abiti di L'Ostrica e l'Ostrica Uomo, le borse in paglia di Sacanò Bags di Patrizia Zunino e le valige di Pelletterie La Vigevanese. Anna Zaccariello di Prima Immagine acconcerà le modelle in piazza, mentre Antonella Tagliani si esibirà in una performance di Body Painting. Per finire, ad animare la via, i flashmob di danza della scuola Arabesque di Simona Peluffo.

Hanno contribuito all'evento anche: Pizzeria Benvenuti al Sud, Gelateria Ara Macao, Gelateria Il gelso Nero, Antica Cremeria del Ghersi, Ristorante Clapsy, Casa del pane, Casa del formaggio, Panetteria Garbarini, Caffé San Giorgio, La Rosa dei Venti, Capo Torre Beach, Estetica Daniela e Sabrina, Studio Prisma, Tabacchi Tedeschi Elisa, Banca Carige.