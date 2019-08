Tutte le quattro province rappresentate alla finalissima di Miss Italia Liguria 2019

Per la prima volta la Finale Regionale di Miss Liguria nel Levante Ligure a Sarzana. Nella splendida Cornice del Centro Storico in Piazza Matteotti. La Carovana di Miss Italia con a Bordo tutte le Miss Finaliste Regionali di Miss Italia Liguria 2019 sta per finire il suo lungo viaggio in Piazza Matteotti a Sarzana in provincia di La Spezia, alle ore 21.30 di sabato 24 agosto.

Le bellezze liguri si contenderanno il titolo di “MISS LIGURIA 2019“: il viaggio che ha attraversato la nostra bellissima Liguria è cominciato nel mese di Luglio da Sanremo nel Ponente Ligure, concluderà il suo Tour sul Palco appositamente allestito all’interno dello stupendo e suggestivo Centro Storico di Sarzana in Piazza Matteotti.

A partire dalle ore 21.45 andrà in scena lo spettacolo finale con l’elezione di Miss Liguria 2019 abbinata al 80° Concorso Nazionale di Miss Italia. Prefinali Nazionali a Mestre dal 26 al 29 agosto. La Finale Nazionale in diretta Rai Uno da Jesolo Venerdi 6 settembre.

Le Finaliste arriveranno da tutta la Liguria già in mattinata per espletare la parte burocratica del concorso con l’estrazione dei numeri per poi essere a disposizione per foto promozionali scattate nei luoghi più caratteristici di Sarzana e nel Centro Storico e nei Locali della Piazza che hanno aderito all’evento, con i vari fotografi al seguito delle Miss.

Alle 13 pranzeranno, dalle 14 alle 15.30 trucco e parrucco, per poi alle 16 fare un primo passaggio di Giuria dove le ragazze saranno valutate anche per portamento e fotogenia al termine prove sul palco e poi ancora a disposizione degli Organizzatori. Alle 21.45 si partirà con lo spettacolo vero e proprio e le ragazze sfileranno davanti a Giuria e folto pubblico (sono previste 700 sedute per accogliere il pubblico) con sorrisi accattivanti e colpi di tacco a spillo cercheranno di conquistare il loro consenso per aggiudicarsi la Fascia più importante di tutte il titolo di “più bella della Liguria” “MISS LIGURIA 2019“ e “Miss Liguria Mascotte 2019“.

Una Serata sotto le stelle dedicata si alla Bellezza ma anche allo Spettacolo e alla Moda In passerella Sfileranno Tutte le Miss in Gara più le Madrine. La Bellezza delle Miss in Passerella che si contenderanno il Titolo di Miss Liguria 2019. Il momento dedicato alla Danza a cura della Scuola di Ballo “THE BEST DANCE“ di Sarzana con le coreografie dei Maestri Tinna Hofman e Fabio Modica.

I quadri Moda saranno Proposti dalla Boutique “I SEGRETI DI AUDREY“ e dalla Boutique “SHANTUNG“ di Sarzana, che ci proporranno indossati dalle nostre Miss e Madrine una parte della Collezione Autunno Inverno 2019. Raffaello Zanieri inoltre intratterrà il pubblico con inresistibili Momenti Musicali e Comici. I Quadri Moda e la Direzione Artistica della serata saranno a cura del vulcanico “Fru” alias Fortunato Scordo. Ospite d’onore la Sarzanese Silvia Lambruschi Nazionale Italiana e Campionessa del Mondo di Pattinaggio Artistico a Rotelle a Tapei nel 2017 che farà anche parte della Giuria.

Madrine della serata: MARTA MURRU MISS LIGURIA 2018 Finalista Nazionale e detentrice dei Titoli Miss Sorriso 2018 e Miss Sport 2018. NICOLE RANDELLI MISS CINEMA LIGURIA 2018 CELESTE LO PRESTI MISS EQUILIBRA LIGURIA 2018 SILVIA BRUZZESE MISS SORRISO LIGURIA 2018 SERENA GAROFALO MISS ROCCHETTA BELLEZZA LIGURIA 2018.

Presenteranno la serata lo ShowMan televisivo Raffaello Zanieri da Prato Con la Storica Voce di Miss Italia Liguria Sabrina Figari da Genova

FINALISTE IN GARA.

Prov.di IMPERIA

VALENTINA GULLO di Taggia - ERIKA MANOLIO di Sanremo- CLAUDIA PAGLIALUNGA di Sanremo - ALEXANDRA OFFICIOSO Bordighera. ALESSIA LAMBERTI di Sanremo -. MICHELA POLO di Arma di Taggia.

Prov.di SAVONA

MARIA LAURA CACCIA di Ceriale - MARTINA TONDELLI di Varazze- GIULIA BOBOCEA di Alassio.

Prov.di GENOVA. LISA MARGIOTTA di Genova - LAURA TASSARA di Rapallo – ASIA SPINA di Lavagna – FRANCESCA LICINI di Genova – ERIKA DUCOLI di Genova – ALESSIA MENCONI di Genova – LUCREZIA TESTINI di Genova – MATILDE TRONDOLI di Genova – ELISA MAZZUCCHELLI di Genova. GIULIA NORA di Genova.

Prov.di La Spezia

SARA VENE’ di La Spezia.

L’Organizzazione dell’evento è curata dalla Syriostar di Montecatini Terme esclusivista del Concorso Nazionale Miss Italia 2019 per la Liguria & Toscana. Con il Patrocinio del Comune di Sarzana e la preziosa collaborazione dei Ristoratori di Piazza Matteotti e alcuni Commercianti del Centro Storico. IL SOGNO CONTINUA…..