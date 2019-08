A Loano la finale di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLoa”

Domenica 25 agosto alle 21 nei Giardini Caduti di Nassiriya di Loano si terrà la finale della quarta edizione di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLoa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, che quest'anno vale anche come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema”.

A contendersi le fasce saranno le vincitrici delle tre selezioni tenutesi nelle scorse settimane (cioè Miss Bar Rino, Miss Cremglassè e Miss Bagni Miramare) e le 12 ragazze che hanno ottenuto il punteggio più alto in quelle stesse occasioni.

In palio le fasce di Miss Riviera delle Palme, di Reginetta del CarnevaLoa e di “Una ragazza per il cinema”. Le tre miss potranno accedere alla fase finale del concorso “Una ragazza per il cinema” in programma a Taormina.

Come è ormai consuetudine, la Reginetta del CarnevaLoa interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLoa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLoa Summer Edition” di luglio.

Oltre a queste tre fasce verranno assegnate altre fasce sponsor: Miss Sorriso (Antica Sartoria Loano), Miss Comunicazione (Kaos l'origine delle idee), Miss Bikini (Outlet Lingerie), Miss Eleganza (Aswell). Un'ultima fascia, quella di Miss Luna, sarà assegnata dal presidente della giuria, Massimo Morini, che durante la serata interpreterà due canzoni del repertorio dei Buio Pesto. La ragazza vincitrice avrà la possibilità di partecipare al casting di “Missione Luna”, il nuovo film diretto da Morini.

Ad allietare la serata saranno i tre cabarettisti di “Colorado” Mauro Villata, Gianpiero Perone e Massimo De Rosa, i cantanti Ray Fiore e Chiara Piras e l'esibizione degli allievi di Gymnica Loano. Conduce la serata Stefania Vivioli.

“Siamo felici che alle selezioni abbia partecipato un così alto numero di ragazze – spiega il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – A nome dell'associazione vorrei ringraziare Giulia e Magda per il grande lavoro nel mantenere i contatti con le ragazze, il nostro direttore artistico Sante e tutti i nostri volontari, che quest'anno si sono cimentati anche nel ruolo di giurati. Sono stati stupendi: senza di loro organizzare tutte queste manifestazioni sarebbe impossibile. Un ulteriore ringraziamento va rivolto all'ufficio turismo del Comune e a tutta l'amministrazione comunale. Buona miss a tutti”.