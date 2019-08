Ospedale Cairo, Di Sapia (Pd): "Da settembre sale operatorie aperte due giorni a settimana anziché tutte le mattine come in passato"

Michele Di Sapia, segretario del Partito Democratico di Cairo Montenotte, interviene nuovamente sul tema della sanità locale:

"Ecco le conseguenze che la mancanza di anestesisti di cui parlavamo ieri (leggi QUI) avrà sull'ospedale San Giuseppe di Cairo.

Da settembre le sale operatorie saranno aperte due giorni a settimana anziché tutte le mattine come avveniva in passato. Un altro bel ridimensionamento per il nostro ospedale che potrebbe avere ben altre potenzialità se in quest'anni chi ci governa in Regione non avesse deciso di svuotarlo per facilitare l'ingresso dei loro amici privati lombardi, che ad ora non si sa quando si insedieranno.

Ma Cairo e i cairesi hanno bisogno di un ospedale che funzioni a pieno regime, la gente si è stufata di aspettare e sentire solo tante false promesse ma nessun fatto concreto: il tempo passa e la situazione sta peggiorando".