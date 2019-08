Coinvolgente serata danzante a Varazze con l’Orchestra Laura e Stefano Zizza

La terzultima serata del ballo in piazza dell'estate 2019 a Varazze, tenutasi martedì 20 agosto in piazza Bovani, ha avuto un po' il sapore di un romantico arrivederci ai numerosissimi fan che hanno affollato il "salotto del Solaro", "caricati" dalla musica delle quattro orchestre che hanno rallegrato le loro notti varazzine.

Sul palco, più pimpante che mai, il complesso di Laura e Stefano Zizza, che ha scacciato i pensieri nostalgici con un programma frizzante e "non stop", che ha dato la scossa anche ai tavolini dei bar circostanti, siglando alla romagnola un successo le cui note accompagneranno dolci souvenir a varazzini e ospiti anche nei mesi tristi dell'inverno.

Tutto esaurito (ma le sedie non bastano mai in queste occasioni ...) e moltissimi sono rimasti tenacemente in piedi, mentre il ballo coinvolgeva giovani e agé in una kermesse di simpatica festa popolare.

Bravissimi Laura e Stefano e gli altri solisti dell'orchestra, con un tantino di verve in più (ed era già molta) per salutare gli amici accorsi al loro ultimo appuntamento musicale, per quest’anno a Varazze, e dar loro un augurale arrivederci al 2020.

Terzultimo appuntamento, dicevamo; ne seguiranno altri due nei prossimi due martedì (Giacomo Zanna e Antonella Marchetti), poi il sipario di piazza Bovani si abbasserà per un meritato riposo, cullandosi nei ricordi di un'estate che ha portato relax e allegria a tanta gente, con i complimenti all'Amministrazione Comunale - Assessorato al Turismo, che ne ha permesso, intelligentemente, lo svolgimento.

Prossimi appuntamenti:

– Agosto: il 27 con l’Orchestra Giacomo Zanna;

– Settembre: il 3 con l’Orchestra Antonella Marchetti.

Date e artisti potrebbero subire variazioni.