Tutto esaurito per la lectio magistralis di Don Doglio su Leonardo: 300 persone hanno affollato il Giardino delle Boschine (FOTO)

Ieri sera presso il Giardino delle Boschine si è tenuta la lectio magiatralis di Don Doglio sul genio di Leonardo, voluta dall'Assessorato al Turismo e alla Cultura della Città di Varazze, con il patrocinio del Comune e dell’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero turismo e sport della diocesi di Savona-Noli.

Trecento persone, tra cui anche molti giovani hanno assistito al primo dei due appuntamenti dedicati a Leonardo e a Caravaggio dal titolo “Il genio di Leonardo e la pittura del Caravaggio Spiegati da Don Doglio”.

Proprio nell'anno del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo, Don Doglio ha voluto parlare ieri sera del cenacolo di Milano, o Ultima Cena, uno dei grandi capolavori del mondo, sia per le sue grandi dimensioni e soprattutto per i tanti significati religiosi e simbolici in esso contenuti. Una delle più grandi meraviglie dell'Arte con un immenso valore Artistico, Storico, Culturale e Simbolico.



Il Cenacolo si basa sul Vangelo di Giovanni 13:21, nel quale Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi discepoli e si trova nel Refettorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. Fu preceduto da studi preparatori di cui offrono testimonianza alcuni disegni conservati all'Albertina di Vienna, all'Accademia di Venezia e nelle raccolte reali di Windsor.

L’opera è stata analizzata in modo approfondito e interessante, Don Doglio ha accompagnato la platea attraverso le scoperte sui simbolismi del Cenacolo,

con particolari riferimenti astrologici alle tavole zodiacali.

Riferimenti storici, aneddoti sulla vita di Leonardo, parallelismi con altri pittori, suoi allievi, curiosità legate alla tecnica pittorica hanno tenuto per oltre due ore alta l'attenzione del pubblico, a cui il Sindaco Alessandro Bozzano e gli Assessori Mariangela Calcagno e Bettina Bolla hanno già dato appuntamento per mercoledì 28 agosto sempre nel Giardino delle Boschine alle 21, questa volta per parlare di Caravaggio.