"Zuccarello: una strada tra medioevo e futuro", il 24 agosto appuntamento con il Lions Club Albenga - Valle del Lerrone - Garlenda

"Zuccarello: una strada tra medioevo e futuro": un'intera giornata che il Lions Club Albenga - Valle del Lerrone - Garlenda, in collaborazione con il Comune di Zuccarello, dedica alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del borgo e della strada che lo attraversa.



Si inizia alle 16,00 con "A spasso per Zuccarello" con Giorgio Casanova, per proseguire alle 17,00 con "Quattro chiacchiere" nel Teatro comunale Quinzio Delfino, con gli interventi di Giampiero Laiolo, Giorgio Casanova, Renato Bonfanti, Gerry Delfino e Marco Vignola, moderati da Mariagrazia Timo.

Alle 21,15 presso la Parrocchiale di San Bartolomeo, conclude la giornata un concerto organistico del maestro Giorgio Piovano.

Durante tutte le iniziative, chi volesse, potrà concorrere con un'offerta per il restauro del Cristo ligneo del XVII secolo della Confraternita San Carlo Borromeo di Zuccarello.