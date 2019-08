Il Comune di Toirano "salva la gita" prestando il proprio scuolabus al Campo Solare di Borghetto Santo Spirito

Lo scuolabus "condiviso". Un piccolo ma importantissimo gesto che può rivelarsi decisivo nelle dinamiche dei comuni limitrofi.

Racconta in merito il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa: "Ringrazio l’Amministrazione di Toirano per aver messo a disposizione dei ragazzi del Campo Solare di Borghetto lo scuolabus in sostituzione del nostro che, per via di un improvviso problema alla frizione, non era utilizzabile per la gita in programma domani presso il parco dell’Asinolla di Pietra Ligure.

Senza l’aiuto di Toirano i nostri ragazzi avrebbero dovuto rinunciare ad una gita a cui tenevano moltissimo.La collaborazione e la sinergia tra Enti è fatta anche di piccoli ma preziosi gesti come questo.Un grande ringraziamento al sindaco Giuseppe De Fezza e all’assessore alle politiche sociali Deni Aicardi per il prezioso e celere aiuto".