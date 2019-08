Andora: demolita la casetta/dependance dell'ex complesso Ariston

Sono state condotte nel pomeriggio di oggi, su ordine del sindaco di Andora, le operazioni di demolizione della casetta/dependance all'interno degli spazi del complesso turistico Ariston (da lungo tempo ormai in disuso) che stamattina è stata oggetto di controlli da parte del personale comunale affiancato dalla polizia locale e dalla Capitaneria di porto/Guardia Costiera (tutti i dettagli QUI).

Dal momento che da tempo ormai su questa piccola struttura aggiuntiva gravava un ordine di demolizione e i privati proprietari non ottemperavano, si è deciso in Comune, dopo l'ultimo sopralluogo odierno, di agire in totale autonomia.

Inoltre i Carabinieri, a seguito di un controllo sempre in data odierna su segnalazione della Polizia Locale, hanno ritrovato un 82enne residente a Sanremo in stato confusionale. Naturalmente è stata premura del personale dell'Arma occuparsi dell'anziano nutrendolo, pulendolo e riaccompagnandolo a casa (tutti i dettagli QUI).