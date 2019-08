Infometeo: sulla Liguria un weekend all'insegna dell'instabilità

Datameteo divulga il suo bollettino relativo all'imminente weekend e all'inizio della prossima settimana settimana. Weekend all’insegna dell’instabilità.

Una debole bassa pressione in quota manterrà condizioni di instabilità per tutto il weekend. Ci aspettano quindi rovesci e temporali sparsi soprattutto su zone alpine. Temperature in linea con il periodo, migliora da domenica.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 23 e sabato 24 Agosto.

Oggi e domani avremo cielo irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi soprattutto oggi anche in pianura, basso Piemonte e Liguria. Temperature massime in calo oggi e non oltre i 25/28°C, domani in leggera risalita. Minime stazionarie e sempre comprese tra 16 e 20 °C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione settentrionale, rinforzi fino a moderati, localmente forti su Liguria centro-occidentale.

Da domenica 25 Agosto

Miglioramento generale con residua instabilità pomeridiana sui rilievi e temperature in rialzo almeno fino a martedì.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona