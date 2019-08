Scontro tra due motocicli in piazza Diaz a Savona

Impatto tra due motocicli in piazza Diaz a Savona. L'episodio si è verificato attorno alle 12.30 per dinamiche ancora da chiarire.

Fortunatamente non gravi i due "centauri" coinvolti: ad avere la peggio è stata una donna, trasportata per accertamenti in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il conducente dell'altro mezzo a due ruote, un ragazzo, è illeso.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale per effettuare i rilevamenti e accertare le responsabilità.