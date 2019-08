Il "Pizzicanduo" in concerto a Carcare

Venerdì 30 Agosto alle ore 20.45, a Villa Barrili (Carcare), nell’ambito della rassegna 2019 dell’Antica Fiera del Bestiame, l’Associazione Musicale Rossini, con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Carcare, organizza un concerto di musica classica di strumenti a pizzico.

Si esibirà il PizzicanDuo, formato da Paola Esposito (già “primo mandolino” dell’Orchestra a Pizzico Ligure) e Marco Pizzorno, chitarra. Il PizzicanDuo ha di recente pubblicato il CD “Impressioni romantiche”.

L’ingresso è gratuito.

Il programma spazierà dalla musica originale per strumenti a pizzico a partire dal ‘700 (Munier, Calace, Bortolazzi), fino ad arrivare ad un repertorio contemporaneo (Kreidler, Machado), presentando inoltre brani della tradizione popolare e di compositori classici e moderni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica: Vivaldi, Villa-Lobos e Piazzolla. Un viaggio lungo tre secoli di storia di notevole impatto emotivo e tutto da ascoltare.

Paola Esposito, mandolino

Savonese, si è diplomata brillantemente in mandolino presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la guida del M° Ugo Orlandi. Inizia lo studio del suo strumento da bambina con Iria Filippi Nisi e successivamente con il M° Carlo Aonzo e ora, da anni, svolge regolare attività didattica e concertistica in diverse formazioni. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona e con quella del Teatro “C. Felice” di Genova. E’ stata spalla durante gli anni di attività dell’Orchestra a Pizzico Ligure diretta dal M° Carlo Aonzo. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha seguito corsi di perfezionamento dei più importanti esponenti per quanto riguarda il mandolino. Ha preso parte all’ “Orchestra italiana giovanile di strumenti a pizzico” e a quella europea. Ha inciso per le etichette EDT, Feelmay e Tactus e nel 2004 è stata chiamata a suonare il mandolino appartenuto a Fabrizio De André durante l’inaugurazione di una piazza a lui intitolata; inoltre nel 2003 ha aperto insieme all’ “Intermezzo Quartet” il concerto di Ray Charles a Ginevra. Si è esibita in Italia, Stati Uniti, Germania, Grecia, Francia, Svizzera, Spagna. Nel 2012 ha tenuto corsi di mandolino classico nell’isola di Creta.

Marco Pizzorno, chitarra

Si diploma in chitarra classica presso il Conservatorio Puccini di la Spezia sotto la guida del M° Dario Caruso. Svolge da anni attività concertistica, come solista e in diverse formazioni in Italia e all’estero, con un repertorio che spazia dal classico alla musica leggera, eseguendo repertori originali o curando personalmente trascrizioni e arrangiamenti. Si esibisce regolarmente in formazioni a pizzico: duo, trio e quartetto, e con il Savona Strings Trio. Recentemente ha suonato al “Festival de Pulso y Púa” di La Coruña (E); alle Settimane Musicali di Lugano (CH), al prestigioso “New York International Mandolin Festival” con il Quartetto Improvviso, effettuando un concerto a Manhattan. Inoltre si è esibito a Modena, Vercelli, Vicenza, La Spezia, Genova, Savona e altre città del Nord Italia. Di recente pubblicazione il cd “Impressioni romantiche”, con la mandolinista Paola Esposito. E’ docente di chitarra presso la scuola comunale Nicolini di Albissola Marina, insegnante di strumento ed educazione musicale oltre a svolgere attività didattica presso scuole dell'infanzia e scuole primarie con progetti rivolti all'alfabetizzazione musicale, alla propedeutica e alla guida all'ascolto della musica.