Una partita amichevole e aperta a tutti tra Ceriale Calcio e Trofarello

Alle ore 20.30 porte aperte al Merlo di Ceriale per l'amichevole contro il Trofarello Calcio. Un'interessante sinergia creatasi con la formazione piemontese - anch'essa militante nel campionato di Promozione della propria regione- la quale ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni della preparazione in Riviera.

Sarà un test interessante per entrambe le squadre in vista degli imminenti impegni ufficiali di Coppa, ma anche un'occasione per coinvolgere residenti e turisti che in questi giorni ancora affollano la cittadina Cerialese.

Per l'occasione, infatti, l'ingresso sarà libero a tutti.