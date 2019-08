Vado, l'Anpi celebra il ricordo della partigiana Medaglia d'Argento Clelia "Ivanca" Corradini

Sabato 24 agosto alle ore 10.30 presso il piazzale San Lorenzo alla presenza delle autorità civili, militari e religiose dove è ancora visibile il fortino militare oggi abbandonato, la Sezione ANPI di Vado Ligure con il patrocino del Comune di Vado Ligure e dell'Istituto Storico della Resistenza di Savona organizza la Cerimonia in ricordo dell'uccisione da parte dei fascisti della RSI della partigiana Medaglia d'Argento Al Valor Militare Clelia "Ivanca" Corradini.

Clelia Corradini era nata a Vado Ligure il 17 febbraio 1903 operaia moglie e madre ( il figlio Sergio Leti partigiano Gin anch'esso fu decorato a fine guerra della Medaglia d'Argento al Valor Militare), venne arrestata per una spiata con accusa di attività sovversiva e partecipazione attiva ad organizzazione comunista e "antinazionale", venne torturata dai nazifascisti all'interno del fortino e uccisa la mattina del 24 agosto 1944, il suo ricordo vuole essere il ricordo di tutti di caduti nella lotta partigiana, dei deportati politici e razziali nei lager nazisti, dei principi cardini della nostra democrazia che sono stati scritti nella pagina più gloria , quella Resistenza che si uniscono ai valori europei e quelli scritta nella Carta Costituzionale.

La Città di Vado Ligure è stata insignita della Medaglia d'Argento al Valor Militare per il grande lavoro che la Sezione di Vado Ligure ha svolto , questo importantissimo riconoscimento che il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso alla comunità vadese, vuole significare dell'importanza della difesa della Memoria che è stata lasciata dai sopravvissuti come testimone sopratutto alle future generazioni, vogliamo ribadire che nonostante il ritorno in maniera pericolosa dei movimenti neofascisti, del razzismo e della xenofobia, Anpi insieme alle Istituzioni democratiche è pronta a contrastarle, per riaffermare Pace, giustizia sociale, libertà che sono punti inamovibili voluti dai sopravvissuti e dai loro famigliari.

La Cerimonia inizierà alle ore 10,30 con gli onori e la deposizione di una corona di alloro e la benedizione, dopo i saluti istituzionali si svolgerà orazione Ufficiale da parte dell'On.le Anna Giacobbe Presidente Provinciale dell'Auser di Savona, alla cerimonia sarà presente il figlio.

Al termine sarà letto la motivazione della concessione della Medaglia d'Argento alla Città di Vado Ligure e la motivazione della concessione del conferimento della Medaglia d'Argento alla Memoria del martirio della partigiana Clelia Ivanca Corradini , che riportiamo il testo integrale:

(Nell’atto di morte all’Ufficio dello Stato civile del comune di Vado Ligure, conseguente ad avviso della Questura repubblicana di Savona del 7 febbraio 1945, l’esecuzione risulta esse- re avvenuta alle ore 6 del 30 agosto 1944).

Clelia Corradini è decorata alla memoria di medaglia d’argento al valor militare:

“Animatrice instancabile del movimento partigiano, cosciente della necessità di riscattare l’onore del popolo italiano, partecipava attivamente alla lotta di resistenza avendo al suo fianco il figlio. Con la sua parola materna seppe far opera di disgregazione in seno ai reparti avversari, inducendo molti dei loro gregari a passare nella fila dei patrioti. Il nemico scoperta la sua attività l’arrestava e la sottoponeva alle più atroci torture senza però mai riuscire a piegare il suo animo fieramente ribelle. Condannata a morte, i componenti del plotone di esecuzione, meravigliati e commossi per il suo nobile contegno, per ben tre volte non ebbero l’animo di fare fuoco contro di lei, costringendo così l’ufficiale comandante a finirla di suo pugno con una raffica di mitra. Bellissima figura di donna e di patriota. Vado Ligure 24 agosto 1944”.

A Clelia Corradini è intitolata una Brigata della Divisione SAP “Antonio Gramsci”.