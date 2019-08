Toirano: dal 7 settembre il via a "Caffè col sindaco", un ciclo di incontri pubblici con Giuseppe De Fezza

Il 7 settembre a Toirano prenderà il via una nuova iniziativa dell'Amministrazione Comunale: "Caffè col sindaco", un ciclo di incontri per essere ancora più vicini all’esigenze dei cittadini nel quale si discuterà di criticità, idee e progetti per il paese. Ad annunciarlo è proprio il primo cittadino toiranese, Giuseppe De Fezza, con un post su Facebook.

Di seguito il programma degli incontri :

- 7 settembre ore 9:00 Sciuscià e Sciurbì

- 21 settembre ore 9:00 Bar dei Capitani

- 5 ottobre ore 9:00 Bar U Tanun Du Café

- 12 ottobre ore 9:00 Caffetteria Momi

- 9 novembre ore 9:00 Bar giochi d'inchiostro

- 23 novembre ore 9:00 Bar Al Bivio

- 7 dicembre ore 9.00 La Caffetteria