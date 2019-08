Un messaggio di gratitudine per l'Arma dei Carabinieri

La vicenda pubblicata ieri su Savonanews, relativa a un ultraottantenne in stato confusionale residente a Sanremo che è stato ritrovato dai Carabinieri di Andora in condizioni di massimo degrado ed è stato accolto in caserma, ripulito, rifocillato e rimesso in forze, ha catturato l’attenzione della Dama ai Meriti dei Savoia Patrizia Bottiglieri, la quale ha contattato la nostra redazione per esprimere parole di viva gratitudine dei confronti dell’Arma:

“Voglio ringraziare tutto il personale della Stazione dei Carabinieri di Andora, al comando del Luogotenente Giorgio Santopoli, per il tatto, la discrezione e la grande umanità con cui ha gestito questa delicata vicenda;

Voglio ringraziare la Compagnia dei Carabinieri di Alassio, al comando del Maggiore Massimo Ferrari (dalla quale la Stazione di Andora dipende) per la costante, attenta, vigile presenza sul territorio in questa estate affollata di turisti. L’intensa attività condotta dai Carabinieri dona a residenti e villeggianti senso di sicurezza;

Voglio infine ringraziare tutto il Comando Regionale della Liguria e l’intera Arma dei Carabinieri, al comando del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri. La presenza degli uomini dell’Arma è una certezza per i Cittadini italiani”.