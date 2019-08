Due nuovi scooter elettrici per la Polizia Locale di Andora con i fondi del "Progetto Sicurezza"

Gli agenti della Polizia Locale di Andora possono contare per i loro servizi di controllo del territorio di due nuovi scooter elettrici. Sono stati acquistati con i fondi ottenuti grazie ad un progetto presentato in Prefettura mirato all'incremento delle azioni a tutela della sicurezza pubblica e contro il commercio abusivo.

"I due mezzi sono ora a disposizione della pattuglia che fa servizio sulle spiagge - spiega il Comandante della Polizia Locale, ingegner Paolo Ferrari - Nei prossimi mesi gli scooter elettrici saranno preziosi per gli spostamenti veloci sul territorio, in occasione di eventi pubblici, nelle zone del litorale e del centro. E il tutto a basso impatto ambientale".

"Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per lavoro di controllo fatto sulle spiagge molto apprezzato dai cittadini - ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis - mi complimento con il Comandante Ferrari: Il suo progetto ha permesso al Comune di ottenere il contributo dalla Prefettura per gli scooter, ma anche per l'acquisto di divise per gli agenti e per l'assunzione di vigilantes che presidiano le spiagge sotto il coordinamento della Polizia Locale".