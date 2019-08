La Croce Bianca di Andora è intervenuta per porgere i suoi soccorsi a un ciclista infortunatosi nel primo pomeriggio di oggi nelle alture andoresi.

Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi: l'uomo è stato trasportato in codice verde soltanto per minimi accertamenti all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.