Escursionista si perde sul Passo del Faiallo, alle spalle di Urbe

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Varazze, una postazione di Comando mobile, le unità cinofile di Savona, 3 unità SMTS Genova e alcune squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono tutte mobilitate per ritrovare un escursionista che si è smarrito sul Passo del Faiallo, immediatamente alle spalle di Urbe, nel Parco del Beigua.

L'uomo al telefono risulta lucido e vigile, non è ferito e non ha problemi di salute: l'unico disagio è legato al fatto di trovarsi in un punto in cui, fortunatamente, ha ancora copertura di rete telefonica ma non ha il segnale internet. Per cui né lui può risalire alla propria posizione mediante il Gps per ritrovare la strada, né le squadre di soccorso riescono a rintracciarlo. Le operazioni sono tuttora in corso.