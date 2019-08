Ieri a Pietra Ligure, i poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno tratto in arresto un cittadino moldavo, in esecuzione a un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria moldava in ordine al reato di estorsione.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato condotto in carcere a disposizione della Magistratura.