Interventi a "La Kava" di Bergeggi: il bilancio della Polizia di Stato

Ieri sera, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo dei locali del litorale, pianificati nel rispetto delle direttive emerse in occasione di apposito Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, personale della Polizia di Stato della Questura ha svolto una specifica attività nei confronti della discoteca “La Kava” di Bergeggi.

L'area è frequentata in talune serate da ragazzi molto giovani, anche minorenni, pertanto si è agito al fine di verificare la regolarità ed il rispetto delle normative in particolare in materia di somministrazione di alcolici ai minori.

Sono state rilevate alcune infrazioni che saranno attentamente valutate per l’azione sanzionatoria e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti che saranno assunti nei prossimi giorni.