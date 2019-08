Periodo "no" per la nettezza urbana a Laigueglia, tra aggressioni al personale e incidenti

Periodo decisamente non gratificante per il servizio Nettezza Urbana del Comune di Laigueglia.

Le sfortune sono iniziate la settimana scorsa, quando un operatore ecologico, che si era avvicinato a un turista per dargli due consigli sul corretto conferimento dei rifiuti, si è visto prendere a male parole.

Secondo alcuni testimoni, il bagnante avrebbe fatto un breve "show" urlando in mezzo alla strada improperi rivolti all'operatore ecologico e, forse, potrebbe anche avergli assestato un paio di spintoni.

Gli episodi spiacevoli sono proseguiti ieri quando un camioncino, durante la raccolta di rifiuti in una strada in pendenza, ha avuto un improvviso cedimento dei freni a causa di un guasto ed è letteralmente "volato" in discesa, finendo la sua corsa capottato su un fianco in una stretta intercapedine tra un muretto e un condominio. Tutto ciò ha reso davvero ardue le operazioni di recupero del mezzo.