"Raduno degli Alpini" a Balestrino: ecco come cambia la viabilità

Vista l’istanza in data 22 luglio 2019 con la quale il Comune di Balestrino ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia della S.P. 34 “Toirano – Balestrino”, dalla progressiva Km. 4+600 alla progressiva Km 5+300, in occasione della manifestazione “Raduno degli Alpini”, in programma domenica primo settembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 10.30, la Prefettura di Savona rende noto che è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per il primo settembre 2019 nelle ore e sul percorso in premessa indicati.

E’ fatto obbligo di dare la massima diffusione al presente provvedimento informandone, attraverso i consueti canali di comunicazione gli utenti della strada e le popolazioni interessate.

L’Ente organizzatore e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione, che verranno immediatamente rapportate alla Prefettura.

In considerazione delle indicazioni fornite dalla Polizia Stradale nella nota sopra citata, l’Organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione e predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.