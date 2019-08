Recuperato con l'elicottero l'escursionista smarritosi al Passo del Faiallo nel Beigua

Ritrovato, fortunatamente incolume, l'escursionista che si era perso nel Passo del Faiallo, alle spalle di Urbe, nella vasta area verde del Parco del Beigua.

L'uomo era riuscito a trovare un punto dotato ancora di un debole segnale di telefonia, ma senza campo per internet, per cui era riuscito a dare l'allarme a voce ma non era in grado di ritrovare le proprie coordinate con il Gps. Per questo motivo è stato necessario l'intervento dell'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco che, pattugliando la zona dall'alto, lo ha avvistato.

Il recupero mediante elicottero è andato a buon fine verso le 15 di oggi pomeriggio.

Ad attivarsi per primi sono stati i Vigili del Fuoco di Savona che hanno mandato una squadra di ricerca, supportata dal carro UCL (unita di crisi locale), un mezzo dotato di tutte le tecnologie per le ricerche e la localizzazione delle persone scomparse.