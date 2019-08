Rientrato il rischio-incendio in via Milano a Savona

Scampato pericolo nel quartiere di Lavagnola a Savona: come già annunciato su Savonanews (leggi QUI) alcuni passanti avevano allertato i Vigili del Fuoco dopo aver visto del fumo che filtrava dalle finestre di un appartamento al pianterreno in via Milano.

Secondo i primi rilevamenti sembrerebbe che il rogo sia scaturito da un materasso o un lenzuolo. Ancora ignote, però, le cause scatenanti.

Fortunatamente non si registrano persone ustionate, ferite o intossicate. L'intervento dei Vigili del fuoco nello spegnere le fiamme è stato estremamente rapido.