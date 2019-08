C'è anche un pizzico di Savona in questa Miss Italia 2019, grazie alle acconciature di Antonella Magaraggia

Da Savona al concorso di bellezza per antonomasia, Miss Italia. La savonese Antonella Magaraggia, impegnata in città nel salone di bellezza "Essemme Acconciature & Estetica" di via Pia 32/r, sarà infatti la coordinatrice degli hairstylist del più importante concorso di bellezza italiano.

In occasione dell'ottantesima edizione di Miss Italia, in programma nella serata del 6 settembre a Jesolo e che andrà in diretta TV su RaiUno, Antonella gestirà così un team di parrucchieri durante tutte le fasi della kermesse. Insomma, sarà proprio lei a curare l'immagine delle ragazze in corsa per lo scettro che spetta di diritto alla più bella d'Italia.