L'alpino Elio Brusamento, che sta percorrendo l'Italia a piedi, fa tappa a Savona

La "lunga marcia" di Elio Brusamento fa tappa a Savona. Racconta così il gradito incontro l'assessore Maurizio Scaramuzza: "Questa mattina insieme al presidente Emilio Patrone e all’amico Ghiso della protezione civile ANA ho avuto il piacere di salutare Elio Brusamento, il 66enne “penna nera” friulano che dallo scorso 25 Aprile è impegnato in un vero e proprio “giro d'Italia” a piedi.

Elio Brusamento è partito zaino in spalla da Muggia (Trieste) lo scorso 25 Aprile. Il suo obiettivo: attraversare l'Italia a piedi, percorrendo oltre 13 mila chilometri in 480 giorni circa".

L'assessore Scaramuzza si congeda da Brusamento con un benaugurante saluto: "In bocca al lupo amico mio, ti aspettiamo a Savona quando vorrai!"