Al via oggi a Stella la "Hip Summer School - Musica con vista"

Sabato 24 agosto alle ore 21, presso l'Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco in Stella Gameragna, debutterà la Seconda Edizione della Hip Summer School "Musica con Vista", ovvero la scuola estiva dedicata alla musica antica - che quest'anno sarà affiancata da un workshop jazzistico - organizzata dal Comune di Stella e dal Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

La serata prevederà una lezione d'apertura curata da Chiara Bertoglio e Paolo Tonini Bossi dal titolo: Bach: musica, fede e teologia; spunti di riflessione , con interventi polifonici del Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis.

Le attività proseguiranno sino al 7 settembre e prevederanno, per gli studenti, un programma di lezioni giornaliere, masterclasses e attività outdoor e per il pubblico ben 11 momenti musicali e culturali, a ingresso gratuito, che si terranno sul territorio del Comune di Stella, nella Cappella Sistina e nel Seminario Vescovile di Savona e presso le Chiese Parrocchiali della Ss. Annunziata in Spotorno e di Sant'Andrea Apostolo in Rocchetta Cairo.

L'iniziativa è organizzata in sodalizio con la Parrocchie di Stella S. Martino e Gameragna e con la Confraternita SS. Sebastiano e Rocco; con il patrocinio di Regione Liguria, in associazione con: Comune di Stella, Conservatorio "G. Verdi" di Torino, Diocesi di Savona-Noli ed in collaborazione con il Comune di Cario Montenotte, la Diocesi di Acqui e con il Parco Naturale Regionale del Beigua.