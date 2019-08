La Gallery Malocello ospita la Mostra personale di Ennio Bianchi

Da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2019, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, ospita la mostra personale di Pittura e Intarmosaico dell’artista Ennio Bianchi.

L’esposizione, organizza dall’Associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze, sarà inaugurata alle ore 16:00 di lunedì 26 agosto, alla presenza dei colleghi del sodalizio artistico ospitante, critici d’arte, amici, sostenitori ed appassionati d’arte.

La mostra resterà aperta fino a domenica 1 settembre, visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Ingresso libero.

Ennio Bianchi è un noto e bravo intarsiatore, pittore e costruttore di modellini navali, dalla lunga e consolidata esperienza, socialmente impegnato e molto attivo in seno alla comunità varazzina, sempre presente e disponibile. Le sue opere meritano di essere ammirate e analizzate con la massima attenzione e da più punti di vista. Non è sufficiente una fugace visita, occorre soffermarsi il tempo necessario per cercare di capire cosa l’artista ha voluto rappresentare e trasmettere a chi osserva i suoi sempre interessanti lavori.

Una chiacchierata con l’artista è vivamente consigliata.