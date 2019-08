Quali saranno i prossimi trend della moda autunno inverno 2019-2020? Federica Ferraro ci svela alcune anticipazioni!

L’estate ormai è agli sgoccioli e le ferie sono già un lontano ricordo ed è tempo di guardare alla moda della nuova stagione in arrivo. Con l'aiuto della fashion e beauty blogger, Federica Ferraro andremo alla scoperta di cosa indossare da settembre in poi. Federica ha stilato per le sue lettrici un elenco che ha come voce di ricerca le tendenze moda autunno inverno 2019-2020.

“Nuova stagione e nuovi trend – ci ha spiegato Federica Ferraro – per ottenere un guardaroba must have da portare all over. Si parte con i colori, dove il rosso vince e a ruota seguono il blu, il giallo, l'arancione, il verde, il marrone, il rosa, l'azzurro, il lavanda e anche le sfumature fluo. La pelle ritorna alla ribalta con modelli unici grazie alla loro femminilità e grinta. Borchiati o lisci questi capi sono l'ideale per chi desidera osare con un capo unico, rock e di grande carattere, senza rinunciare ad indossare un abito femminile e sensuale. Segue il pizzo con abiti raffinati e originali, che rappresentano un ottimo motivo per aggiornare il vostro guardaroba. Gli abiti di pizzo ci riportano al romanticismo e all'innocenza, ma con questo non compromettono le vostre doti seduttive. Ma non è tutto! Tornano anche le piume, che donano un tocco di puro glamour e charme di altri tempi, assicurando un pizzico di originalità e leggerezza a qualsiasi outfit”.

Da quello che si è potuto osservare nelle recenti sfilate, la moda autunno inverno 2019 – 2020, porrà inoltre molta attenzione al design, ai tagli, alle rifiniture, agli stili, alle forme e alle stampe.

“Con l'arrivo dell'autunno - ha proseguito Federica - la moda femminile alzerà la voce, facendosi portatrice della condizione di libertà in tutte le sue declinazioni, in quanto ogni donna deve essere in grado di esprimersi senza riserve, anche attraverso il proprio outfit. Azzardate dunque senza paura! Via libera alla comodità ma anche alla voglia di piacervi. Anche gli accessori avranno un'area dedicata e potrete sbizzarrirvi tra cappelli a tesa media, guanti lunghi, mini bag sfiziose da portare in sovrapposizione a borse extralarge e ultra piatte, ricami e applicazioni, stivali e molto altro ancora”.

Cosa aspettate? Adesso è il momento giusto per pianificare i vostri acquisti per la prossima stagione, prendendo spunto da note firme del mondo della moda come Balenciaga, Alexander McQueen, Fendi, Jil Sander, Blumarine, Chloé, Gucci, Kenzo, Loewe, Prada, Missoni, Versace, Miu Miu e così via.

In galleria alcuni outfit della moda autunno inverno 2019-2010 scelti da Federica appositamente per voi.