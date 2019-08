Campionato di Serie A, il SIAP: "Non si parla di ordine pubblico negli stadi"

"Inizia il #campionato #SerieA ma la #crisidigoverno non fa parlare di ordine pubblico negli stadi.‬

‪Si ricomincia per migliaia di #poliziotti che in silenzio garantiscono #sicurezza contro un sistema che non trancia i tentacoli tra tifosi violenti e alcune società sportive #siap".

Con questo "tweet" il genovese Roberto Traverso, vicepresidente nazionale del SIAP e Segretario della sede provinciale di Genova, pone l'accento ancora una volta sui problemi legati alle tifoserie aggressive e ai fenomeni di delinquenza a essere correlate. Torna inoltre d'attualità il tema dei collegamenti tra tifosi e società.