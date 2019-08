Incidente per un motociclista in corso Mazzini a Savona. Ancora da determinare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del mezzo, in ogni caso il centauro è caduto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli o di passanti.

Fortunatamente l'incidentato non è grave ed è stato trasportato in codice giallo per accertamenti, con una sospetta frattura ad una spalla, all'ospedale San Paolo di Savona.