Traffico: sarà un'altra domenica da "Bollino nero"?

Questo fine settimana per tutta la provincia di Savona si è rivelato ancora più denso di turisti del precedente, nonostante l'altro fosse inserito nel "Ponte di Ferragosto".

Questo, per un duplice motivo: da una parte molte famiglie sono riuscite a non limitarsi al "mordi e fuggi" ma hanno protratto le vacanze agostane fino a oggi; dall'altra molte altre persone hanno pensato di scegliere questo weekend per concedersi qualche ora di mare proprio per evitare la calca ferragostana. Ottenendo, di fatto, l'effetto opposto.

Già nella giornata di ieri si sono registrate lunghe code sull'Autostrada A10 in direzione delle grandi direttrici verso il Nord Italia. Ciò è stato dovuto alle scelte di chi è riuscito a prendersi qualche giorno di ferie infrasettimanale potendo così anticipare il rientro.

Lunghe code anche sulla via Aurelia soprattutto nella mattinata di ieri e in serata, concentrate in modo particolare sul Medio Ponente: traffico quasi fermo a Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure.

La situazione di oggi, "catturata" in tempo reale dalle webcam dell'A10 (nell'immagine allegata, il tratto in prossimità di Pietra Ligure), mostra nelle prime ore del mattino un'autostrada ancora sgombra. I picchi di accesso si prevedono nel corso del pomeriggio.

Ecco, qui di seguito, le previsioni per il fine settimana della Società Autostrada dei Fiori per la A10 (Genova-Ventimiglia) e per il tratto di A6 "La Verdemare" (Savona-Torino) di sua competenza:

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno

- Possibili code in uscita alla Barriera di confine nel pomeriggio

Direzione Genova (carreggiata Sud)

-Traffico intenso su tutta la tratta.

- Possibili rallentamenti o code tratta Pietra Ligure - Savona.