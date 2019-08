Alla coppia Patrucco - Prada la coppa del raduno cellese di pesca a ferragosto

Alla premiazione del raduno ludico amatoriale di pesca al bolentino o con canna da natante aperta a tutti, noto come la "Festa del Mare di Ferragosto", organizzato con il patrocinio del Comune dallo Sporting Club Pesca Sportiva di Celle Ligure, per conservare le più antiche tradizioni marinare liguri, oltre alla coppia Patrucco – Prada , vincitrice di questa edizione, sul podio sono saliti: al secondo posto Rovida – Gianatti e al terzo Miccolis – Scamporrino.

Al raduno, che si è tenuto il 15 agosto 2019 (ritrovo alle ore 6:30, inizio escursione alle ore 8:00 e fine competizione alle ore 10:30), hanno partecipato anche i colleghi dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze.

La premiazione e il rinfresco per i partecipanti si è tenuta domenica 18 agosto ore 17.30, presso il cabinone dello Sporting Club Pesca Sportiva Dilettantistica di Celle Ligure, presente il Sindaco Caterina Mordeglia.

Classifica completa di questa tradizionale manifestazione sportiva di pesca ferragostana, la quale, oltre a "conservare le più antiche tradizioni marinare liguri", contribuisce a mantenere e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione tra associazioni di paesi limitrofi e, cosa non meno importante, ad offrire momenti di serena e spensierata aggregazione, tra persone che condividono la stessa passione di svago e l’amore per il mare, che li vede da sempre impegnati, in prima fila, nella protezione e conservazione del suo ambiente, fin troppo abusato e gravemente minacciato:

1 - Patrucco - Prada

2 - Rovida - Gianatti

3 - Miccolis - Scamporrino

4 - Fazio - Cerruti

5 - Gabriele - Ciampini

6 - Gavarone - Gavarone

7 - Mariani - Lusso

8 - De Luigi - Perata

9 - Fiore - Sala

10 - Agostini - Poggio

11 - Calcagno - Forin

12 - Nidasio - Lalomia

13 - Roccatagliata – Roccatagliata

L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato per Ferragosto 2020.