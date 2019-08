Gronda, Berrino: "Inaccettabili ulteriori no. Pronti a manifestare"

“La Gronda di Genova è una delle infrastrutture strategiche per rivoluzionare tempi e qualità dei trasporti in Liguria. È necessaria per rompere una volta per tutte l'isolamento della nostra regione. Per questo sono inaccettabili ulteriori no, ulteriori attese. Siamo pronti ad aderire alla manifestazione lanciata dal presidente Toti”. Così l’assessore a Trasporti e turismo Gianni Berrino sulla proposta lanciata dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.