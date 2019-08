Pietra Ligure: spiaggia gratis per i disabili e dotata di sedie JOB

La possibilità di vivere con serenità una giornata in spiaggia, ma anche la garanzia di accedere al mare in piena sicurezza: due situazioni apparentemente banali, ma che non lo sono affatto per persone con disabilità. E così, spesso, c'è chi rinuncia a priori a vivere un'esperienza balneare. Ma queste rinunce, a Pietra Ligure, possono essere evitate grazie all'impegno e al servizio totalmente gratuito offerto dallo staff della spiaggia del C.R.A.L. Santa Corona.