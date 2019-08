Andora Jazz Festival 2019, un'edizione di grande successo

Andora Jazz Festival 2019 ha chiuso ieri sera con il concerto del MILA OGLIASTRO TRIO GUEST ANDREA POZZA, dopo quattro giorni di perfomance live che hanno affollato i Giardini Tagliaferro con un pubblico che è giunto ad Andora anche da lontano per ascoltare anche SUPER BAD - A FUNK EXPERIENCE, GIULIA LARWICH 4TET feat CARLO ATTI, JANYSETT Mc PHERSON 4TET.

Soddisfazione dunque per l'associazione AndorArte ideatrice e organizzatrice della rassegna in collaborazione con il Comune di Andora. Dopo sei edizioni, la rassegna è maturata, ha conquistato in pubblico fedele fra gli esperti. La bellissima location aperta dei Giardini Tagliaferro riesce,inoltre, ad incuriosire e coinvolgere anche i meno esperti.