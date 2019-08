Calizzano, posizionamento colonnine di ricarica per veicoli elettrici: affidato l'incarico

Il Comune di Calizzano affida i lavori per il posizionamento di due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L'appalto è stato affidato alla ditta Be Charge s.r.l. con sede a Milano. La proposta metodologica tecnica e operativa prevede l'impegno da parte della ditta stessa a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione.

L'Unione Europea Europea sollecita interventi di riduzione delle emissioni nocive in atmosfera indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici come obiettivo prioritario ed urgente.

Le due colonnine dovrebbero essere posizionate una in piazzale Europa e l'altra in via Unità d'Italia. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierangelo Olivieri pone tra i suoi obiettivi quello di garantire oltre alla fruizione di maggiori servizi, anche la valorizzazione dell'aspetto ambientale e della vivibilità imprenditoriale.