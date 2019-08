Meteo, ancora estate senza scossoni

Questa ultima settimana di agosto scorrerà ancora su binari estivi, con caldo leggermente sopra la norma e instabilità pomeridiana sui rilievi. Soltanto mercoledì una debole perturbazione potrebbe rendere la giornata più instabile anche su pianure.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 26 e martedì 27 Agosto.

Oggi e domani avremo cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con possibili rovesci o temporali più probabili sui crinali di confine. Domani sul cuneese e torinese potrebbero spingersi fino alle pedemontane. Temperature massime stazionarie che oscilleranno intorno ai 30 °C, minime anche stazionarie e intorno 18/20 °C. Ventilazione assente o debole di direzione variabile.

Mercoledì 28 Agosto

Il passaggio di una debole perturbazione dal Mediterraneo occidentale potrebbe determinare una giornata grigia e all’insegna di maltempo, ma la situazione più probabile è l’aumento dell’instabilità pomeridiana con anche parziale coinvolgimento delle pianure. Temperature in leggero calo nelle massime, stazionarie o in leggero aumento nelle minime. Ventilazione ancora assente o debole di direzione prevalentemente settentrionale.

Da giovedì 29 Agosto

Passata questa veloce e debole perturbazione, il tempo ritornerà ad essere a carattere estivo, con caldo un po’ oltre la norma e instabilità pomeridiana sui rilievi, almeno fino a domenica.

