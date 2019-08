Pietra Soccorso, Pesche e Pigato: "Ben accetta la beneficenza, ma non ci interessa la propaganda politica"

Nota ufficiale della Pubblica Assistenza "Pietra Soccorso" in merito all'evento "Pesche & Pigato" (leggi QUI) svoltosi lo scorso 23 agosto:

"La P.A. Pietra soccorso desidera ringraziare gli organizzatori della manifestazione "Pesche & Pigato" in merito alla loro decisione di devolvere parte del ricavato a favore della PA.

Con l’occasione, si vuole far chiarezza su eventuali interpretazioni propagandistiche e mediatiche della vicenda.

La pubblica Assistenza non ha organizzato tale iniziativa, ed è tutt’oggi in attesa e ignara della somma che gli organizzatori liberamente vogliano donarle.

Si chiede ufficialmente la rettifica del comunicato stampa dal titolo Pesche & Pigato per la Pubblica Assistenza Pietra Soccorso chiarendo che la Lega per Salvini premier non ha organizzato una raccolta fondi per Pietra Soccorso, ma un evento a scopi politici, di cui ha deciso liberamente di devolvere una parte del ricavato a favore di Pietra Soccorso.

Il CDA e tutti dipendenti e volontari vogliono rimarcare che l’associazione è laica, apolitica e apartitica, e si adopera in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale a vantaggio di tutta la cittadinanza, indipendentemente dal culto, dalle idee politiche o dalla nazionalità.

La Pubblica Assistenza non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto.

Il carattere laico e apolitico della P.A. Pietra Soccorso va inteso anche nell’accettare contributi, quali donazioni o volontariato, da chiunque ne condivida la missione, indipendentemente dal credo, dalle idee politiche o dall’estrazione sociale".