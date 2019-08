Addio a Pasquale Pinto, stroncato da un malore: ex titolare autodemolizioni di Ceriale

Ceriale in lutto per la scomparsa di Pasquale Pinto.

L'uomo, 69 anni, è stato stroncato da un malore improvviso nell'androne delle scale della sua abitazione di via Cotta. Stava per uscire per fare una passeggiata, si era intrattenuto a parlare con i vicini e improvvisamente si è accasciato a terra.

Conosciuto da tutti in paese, fino a qualche anno fa era titolare dell'autodemolizione di Ceriale chiusa successivamente per avvenuto pensionamento.

I funerali si svolgeranno mercoledì 28 agosto alle 15.30 a Vadino nella chiesa di San Bernardino. Pinto lascia la moglie Santina e i figli Alessio e Simone.