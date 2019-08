Finale, cinque concerti dal vivo per l'edizione 2019 di "CastelRock"

Venerdì 30 agosto, dalle ore 20,00 alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure, si terrà l'Edizione 2019 della manifestazione "CastelRock", evento dedicato alla musica rock organizzato dall'Associazione Culturale E20 che è giunto alla settima edizione, conquistandosi una certa notorietà nell'ambito della musica emergente nazionale.

Le scorse edizioni si sono svolte con grande successo, sempre alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, coinvolgendo moltissime persone, pubblico (ad ingresso libero) e musicisti oltre a coinvolgere altre organizzazioni nazionali che si occupano di musica originale dal vivo, come la “Rete dei Festival” ed il “MEI” che hanno garantito una risonanza nazionale all'evento.

Decine di concerti, e centinaia di musicisti coinvolti, con l’esibizione, tra gli altri, di artisti di fama internazionale, come gli Yo Yo Mundi, Cayne, The Price, Casablanca e Rezophonic, per citarne alcuni.

Quest'anno la manifestazione ospita ben cinque concerti dal vivo, con formazioni musicali locali e selezionate tra le migliori proposte italiane. Sul palco della suggestiva fortezza si alterneranno: i Fattore Rurale, band country-folk piacentina, i Dagma Sogna, formazione savonese che presenta il nuovo album “Grattacieli di carta”, i Kabiria trio emiliano che propone un rock tra sonorità di fine anni 90 e influenze odierne, i Supasonic Fuzz, seguitissima rock band finalese ed infine, star della serata, il grande ritorno sulle scene di Mister Puma, che ha recentemente aperto con grande successo il concerto loanese dei Subsonica.

Oltre alla musica dal vivo, rock dj set, cibo e birra, il tutto a ingresso libero.