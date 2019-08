L'artista valbormidese Monica Porro protagonista al "Monferrato Classic Festival"

Monica Porro protagonista al "Monferrato Classic Festival". Nella giornata di ieri presso la chiesa del Convento di Vignale Monferrato, l'artista valbormidese ha esposto durante l'esibizione musicale del gruppo "Iperborea Piano Quartet", composto da Demian Baraldi (violino), Giulia Arnaboldi (viola), Margherita Franceschini (violoncello) e Lucrezia Slomp (pianoforte).

Spiega alla nostra redazione l'artista Monica Porro: "Su iniziativa di Maria Grazia Dapuzzo ad ogni concerto viene abbinato l'esposizione di un pittore e ieri ho presentato le mie opere. Nel corso dell'esibizione musicale, ho realizzato degli sketch dal vivo dei musicisti, che ho poi donato a loro".

Il programma ha visto Mozart, Quartetto per pianoforte in sol minore, KV478 e R. Schumann, Quartetto per pianoforte in mi bemolle maggiore, op.47.