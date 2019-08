Sul Viale della Repubblica a Pietra Ligure arriva il "Mercato Riviera delle Palme"

Domenica 1° settembre a grande richiesta tornerà a Pietra Ligure l'appuntamento con lo shopping a cielo aperto.

Nella suggestiva location del vasto ed elegante viale della Repubblica "Il Mercato Riviera delle Palme" offrirà a residenti e turisti una grande possibilità: quella di poter fare i propri acquisti scegliendo in un’ampia offerta di prodotti, dall’abbigliamento uomo e donna alla gastronomia, dalla pelletteria all’artigianato a prezzi vantaggiosissimi, con banchi ricchi di intimo, biancheria per la casa, scarpe e borse, solo per citare qualche esempio. E naturalmente non mancherà il caratteristico banco della farinata.

L’appuntamento è dunque dalle 8 alle 19.30 presso il viale della Repubblica, anche in caso di pioggia ed è organizzato da un gruppo di ambulanti liguri con la collaborazione di Confcommercio.

I consiglieri del consorzio di ambulanti che hanno ideato “Il Mercato Riviera delle Palme” Richard Biffi, Giorgio Calvi, Cristian Carella, Alessandro Oddera e Cristian Vercelloni invitano tutti coloro (turisti e residenti in tutto il comprensorio) che ormai li seguono con passione, a partecipare numerosi.

Per seguire tutte le novità e maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “Mercato Riviera delle Palme”. https://www.facebook.com/Il-Mercato-Riviera-delle-Palme-1749872565330805/?ref=br_rshttps://www.facebook.com/Il-Mercato-Riviera-delle-Palme-1749872565330805/?ref=br_rs