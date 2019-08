Tornano gli appuntamenti "Il Cenacolo di Savona", gli eventi in occasione del 500° Leonardiano

Dopo il grande successo degli eventi precedenti come la conversazione a cura dello storico dell’arte Massimo Bartoletti (erano presenti circa duecento persone) proseguono le iniziative promosse dall’ufficio beni culturali della diocesi di Savona-Noli per valorizzare in occasione del 500^ anniversario della scomparsa di Leonardo, il legame di Savona con Leonardo.

La rassegna di eventi è stata ideata dalla diocesi di Savona-Noli, in collaborazione con il Seminario Vescovile per valorizzare e far conoscere a Savonesi e turisti e a tutti gli appassionati d’arte, l’opera Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, conservato presso il seminario vescovile di Savona, un'impressionante copia dell'Ultima Cena originale conservata nell'ex-refettorio rinascimentale del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano, opera preziosa e difficilmente fruibile normalmente. Il dipinto su tela di 6 metri per 4, considerato come una tra le riproduzione più riuscite e fedeli.

Prossimo appuntamento estivo presso il Seminario vescovile di Savona in via Leopoldo Ponzone 5 sarà giovedì 29 agosto: Tafelmusik per un cenacolo di scuola leonardesca. Concerto a cura del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi “ di Torino - Hip Summer School.

Ingresso libero e gratuito.