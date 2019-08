Loano, Arianna Caputo è Miss Riviera delle Palme. A Miriam Bison la fascia di Reginetta del CarnevaLoa

E' Arianna Caputo la vincitrice della quarta edizione di Miss Riviera delle Palme, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano la cui finalissima si è tenuta nella serata di ieri, domenica 25 agosto.

Sempre ieri è stata eletta anche la Reginetta del Carnevaloa: la fascia è andata a Miriam Bison. Come è ormai consuetudine, la Reginetta del CarnevaLoa interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLoa insieme alle tre maschere ufficiali di Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin. I quattro personaggi sfileranno, il prossimo anno, insieme ai carri allegorici in occasione delle due giornate del carnevale invernale e durante la serata del “CarnevaLoa Summer Edition” di luglio.

Quest'anno “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLoa” valeva anche come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema”. Quest'ultima fascia è andata a Carmen Rocchino.

Miss Riviera delle Palme, la Reginetta del CarnevaLoa e “Una ragazza per il cinema” potranno accedere alla fase finale del concorso “Una ragazza per il cinema” in programma a Taormina. Durante la serata sono state assegnate anche altre fasce: Miss Bellezza è Selena Russo; Miss Sorriso è Ilaria Nari; Miss Bikini è Maria Chiara Gallo; Miss Eleganza è Ilaria Melogno; Miss Comunicazione è Carlotta Francesio.

Un'ultima fascia, quella di Miss Luna, è stata assegnata dal presidente della giuria, Massimo Morini, a Selena Rapetti: la giovane avrà la possibilità di partecipare al casting di “Missione Luna”, il nuovo film diretto da Morini. Infine, a Nicole Vio è stato assegnato un “premio speciale” che le consentirà di partecipare al casting per un film di produzione internazionale girato in Italia. Ad allietare la serata sono stati i tre cabarettisti di “Colorado” Mauro Villata, Gianpiero Perone e Massimo De Rosa, il duo musicale formato da India Giordano e Noemi Genna, i cantanti Ray Fiore e Chiara Piras e gli allievi di Gymnica Loano. Ha condotto la serata Stefania Vivioli.

Soddisfatto per l'ottima riuscita della manifestazione, per il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino è il momento dei ringraziamenti: “Come sempre, ringrazio i membri della nostra associazione ed in particolare Magda, Giulia e Sante. Dopo tanta fatica, anche quest'anno il CarnevaLoa Summer Edition e 'Miss Riviera della Palme e Reginetta del CarnevaLoa' hanno avuto ottimi risultati. Ciò ci dà la la forza per fare sempre meglio. Sono sicuro che l'unità che caratterizza Vecchia Loano ci permetterà di continuare a fare grandi cose per la nostra Loano. In ultimo, grazie all'amministrazione comunale per la vicinanza ed il supporto in tutti questi successi”.