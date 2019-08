E' stato lanciato l'allarme per la scomparsa, a Loano, di Gioconda Giussani. Della donna, residente in viale Silvio Amico e che risponderebbe al nome Dina, non si hanno più notizie dalle 8.00 di questa mattina quando è uscita di casa.

L'appello per le ricerche è stato lanciato su Facebook e il tam tam di commenti e condivisioni si sta facendo sempre più intenso.

Classe 1935, al momento dell'uscita da casa indossava pantaloni e scarpe color beige e una camicia chiara con disegni blu.